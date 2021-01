Usa: Biden fa appello all’unità, “unire le forze per abbassare la tensione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlare di unità può sembrare una fantasia, ma è l’unico modo per uscire dalla crisi. Lo ha detto Joe Biden, che oggi si insedia ufficialmente come 46mo presidente degli Stati Uniti d’America. “La nostra storia – ha detto l’inquilino della Casa Bianca - è stata caratterizzata da un tiro alla fune di problemi e di difficoltà, la battaglia è sempre davanti a noi e la vittoria non ce la assicura nessuno. Per questo dobbiamo vederci non come avversari ma come vicini, unire le forze e smettere di urlare, in modo da abbassare la tensione. Perché senza unità non c’è pace, c’è solo rabbia e caos. Questo è il nostro momento storico, fatto di crisi e di problemi, ma l’unità è ciò che ci porterà avanti. Se saremo davvero ‘Stati uniti d’America’ non perderemo mai”. Biden ha quindi aggiunto: “In questo momento, in questo luogo ricominciamo daccapo. Torniamo ad ascoltarci e a mostrarci rispetto: non bisogna per forza distruggere, combattere, vivere in conflitto”.(Nys)