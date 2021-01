Spagna: Covid, Catalogna proroga misure restrittive fino al 7 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo regionale della Comunità autonoma della Catalogna ha prorogato per altri 15 giorni, a partire dal 25 gennaio, le misure restrittive per tentare di arginare i contagi di Covid-19. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", i centri commerciali, le palestre e i negozi di oltre 400 metri quadrati continueranno a rimanere chiusi fino al 7 febbraio, mentre gli orari di apertura e la capienza di bar e ristoranti saranno limitati. Mentre le attività commerciali inferiori ai 400 metri quadrati potranno aprire solo dal lunedì al venerdì per evitare la folla nei fine settimana. Il coprifuoco sarà mantenuto alle 22, mentre gli incontri familiari e sociali continueranno ad essere consentiti per un massimo di sei persone. (Spm)