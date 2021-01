Auto: Tavares (Stellantis), fusione tra Fca e Psa non è solo difensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Peugeot Société Anonyme (Psa) che ha dato vita a Stellantis non è una mossa "puramente difensiva". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde" Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. Il dirigente ha affermato che il progetto ha una "dimensione difensiva" che consiste nel "far fronte all'enormità dei costi di sviluppo delle nuove tecnologie, in particolare dell'elettrificazione". Ma, continua Tavares, si tratta anche di una "dimensione offensiva". Prenderemo "delle iniziative innovatrici in modo da utilizzare meglio le nostre qualità di costruttore di automobili convenzionale e anche la nostra dimensione", ha detto l'amministratore delegato. "Sono cosciente del fatto che dovrà delegare molto più di prima, secondo le assi di una matrice ben conosciuta: le regioni, i marchi, i mestieri. Per me è un apprendistato", ha affermato Tavares. "Adoro delegare ma non mi caratterizzo come un dirigente non interventista", aggiunge.(Frp)