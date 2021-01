Roma: Calenda, proposta tricamerale ridicola, città ha bisogno di governo e non di chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proporre una commissione tricamerale per rivedere lo status di Roma Capitale è ridicolo ed è un modo per perdere altro tempo. Lo Stato dovrebbe immediatamente trasferire con legge ordinaria ulteriori funzioni amministrative alla Capitale, e alla Regione Lazio basterebbe una legge per dare maggiori poteri a Roma in tema di sviluppo urbano, pianificazione territoriale, edilizia, servizi urbani". Lo dichiara in una nota Carlo Calenda, candidato a sindaco di Roma per Azione. "Roma è una capitale allo sbando: autobus stracolmi, quando non a fuoco, voragini che si aprono nel mezzo di quartieri iper trafficati, cimiteri ridotti al collasso. Roma merita di aver riconosciute le risorse e lo status che spetta alla Capitale di un grande paese, non di tavoli, commissioni e chiacchiere", conclude. (Com)