Roma: su Servizio civile integrazione bando 2021-2022, 30 progetti per 264 giovani in totale

È stato integrato il bando per il Servizio civile universale 2020 e diventano 55.793 i posti complessivamente disponibili per i progetti da realizzarsi in Italia, all'estero e nei territori delle regioni interessate dal Programma operativo nazionale. Prorogata anche la scadenza al 15 febbraio 2021. Roma Capitale ha ampliato l'offerta di progetti inizialmente previsti per un totale di 30 progetti e 264 operatori volontari coinvolti così suddivisi: 12 progetti della Sovrintendenza Capitolina per un totale di 48 posti; 10 progetti dell'Istituzione Biblioteche per un totale di 124 posti; 1 progetto del Dipartimento Statistica sul consumo del suolo a Roma per 6 posti; 1 progetto della Protezione civile per 6 posti; 1 progetto del Dipartimento comunicazione per 44 posti suddivisi in tutti gli Uffici Relazione con il Pubblico con il ruolo di facilitatori digitali per la cittadinanza; 1 progetto del Servizio sociale del Municipio IV che, oltre all'assistenza leggera agli anziani, prevede anche l'attivazione di uno sportello anagrafico all'interno del carcere di Rebibbia per 8 posti;1 progetto del Servizio sociale del Municipio VI per 12 posti; 1 progetto del Municipio V settore ambiente che si occupa di progettare Orti urbani nelle scuole del Municipio per 4 posti; 2 progetti del Dipartimento Sociale in co-progettazione con il Csv Lazio e Forum del Terzo Settore che hanno entrambi l'obiettivo della riduzione dell'esclusione sociale. Sono 12 i posti disponibili di cui due posti riservati a giovani con minori opportunità in difficoltà economiche.