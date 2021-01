Roma: su Servizio civile integrazione bando 2021-2022, 30 progetti per 264 giovani in totale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ottima notizia per i nostri giovani che ambiscono a partecipare al Servizio Civile Universale. Con l'aumento cospicuo del numero di progetti e uffici interessati potranno scegliere l'ambito che più è consono al loro percorso o vocazione. Si tratta di una grande opportunità di crescita e formazione ma anche di un contributo estremamente importante per la nostra città", ha dichiarato la Sindaca Virginia Raggi. "Siamo contenti che questo prezioso servizio sia stato integrato con nuove risorse che permetteranno a molti più giovani di accedere al Servizio Civile Universale. La domanda è sempre molto alta, segno che si tratta di un tassello importante nella costruzione della propria vita personale e professionale. I giovani sono consapevoli dell'importanza dell'esperienza formativa del Servizio Civile e di poter essere testimoni e protagonisti dello sviluppo delle nostre comunità" ha affermato l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia. (Com)