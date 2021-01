Milleproroghe: domani audizione alla Camera di associazioni e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 21 gennaio, le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2845, di conversione del decreto - legge numero 183 del 2020 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, svolgono, in videoconferenza, le audizioni di rappresentanti: ore 10, Cgil, Cisl, Uil e Ugl; ore 11.30, Confesercenti e Confcommercio; ore 12.30, Confprofessioni; ore 13, Alleanza delle cooperative; ore 14.30, Anci, Upi e Conferenza delle Regioni; ore 16, Confedilizia e Confabitare; ore 16.45, Azienda lombarda edilizia residenziale (Aler); ore 17.15, Agrinsieme e Coldiretti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)