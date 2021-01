Roma: civica-Pd, Raggi blocchi "vele" con messaggi contro donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci riprovano con i messaggi contro le donne. Gli attivisti di Pro vita all'ennesima prova di forza contro l'autodeterminazione delle donne". Così in una nota la capogruppo della lista civica Rtr Svetlana Celli e le consigliere del Partito democratico Giulia Tempesta, Valeria Baglio e Ilaria Piccolo. L'obiettivo "è sempre quella di colpevolizzarle, criminalizzandole per la scelta dell'aborto che in Italia è pienamente legale. Questa volta i maxi cartelloni girano indisturbati per la città su camion vela. Ci chiediamo con quali autorizzazioni e se siano in regola con tutte le norme in vigore. Chiediamo alla Sindaca di intervenire, sanzionando e ritirando le autorizzazioni, qualora ci fossero, per i beceri messaggi che veicolano, contro le donne e la loro autonomia. Le donne oggi hanno bisogno di ben altri sostegni per farcela nella famiglia e nel lavoro e non certo di tornare indietro".(Com)