Sud: Deandreis (Srm), posizionamento geo-economico di potenziale vantaggio

- Il Mezzogiorno "non è un deserto industriale. La sua vera debolezza è la scarsa densità di imprese, ma comunque parliamo di una realtà con circa 95mila imprese manifatturiere, che significa che se fosse uno stato dell’Ue sarebbe all’ottavo posto su Ventisette per presenza di imprese”. Lo ha sottolineato Massimo Deandreis, direttore di Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm) e presidente del Gei - Associazione italiana degli economisti d’impresa, intervenuto al webinar “Nuovo sviluppo al Sud: la leva dell’imprenditorialità tecnologica” organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione Ricerca e Imprenditoria in collaborazione con Studi e ricerche per il Mezzogiorno. Queste imprese, ha spiegato Deandreis, “sono principalmente concentrate in cinque filiere” - agroalimentare, abbigliamento, aerospazio, l’automotive e il farmaceutico – “che hanno una caratteristica fondamentale: sono filiere lunghe, che si snodano dal nord al sud del Paese”. Deandreis ha inoltre osservato che oggi “il Sud ha un posizionamento geo-economico di potenziale vantaggio”. Il Mezzogiorno “è stato svantaggiato in passato anche perché periferia, ora ci sono una serie di elementi – dal raddoppio del Canale di Suez alla via della Seta – che ci fanno vedere” che questo “sta cambiando”, ha evidenziato.(Rin)