Milleproroghe: domani audizioni alla Camera

- Dopodomani venerdì 22 gennaio, le commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2845, di conversione del decreto - legge numero 183 del 2020 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, svolgono, in videoconferenza, le audizioni: ore 10.00, Giuseppe Leogrande, commissario straordinario delle società Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinari; ore 11, Giovanni Legnini, commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016; ore 12, rappresentanti dell'Unione nazionale autoscuole studi di consulenza automobilistica (Unasca); ore 12.30, rappresentanti di Cisambiente; ore 14.15, rappresentanti di Federalberghi; ore 14.45, rappresentanti di Federfuni Italia; ore 15.15, Michele Battaglia, presidente della Società urologia nuova (Sun); ore 16, rappresentanti di Federterme. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)