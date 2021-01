Usa: Gozi, messaggio Biden è di speranza, unità e fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello lanciato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è un messaggio di speranza, unità e fiducia. Questo il commento dell'eurodeputato di Renew Europe, Sandro Gozi. "Un messaggio di speranza, di unità, di fiducia, di ripristino delle alleanze democratiche. Contro la manipolazione delle notizie e il suprematismo. Il presidente Biden mette l'America sulla strada del rinascimento. Oggi è l'alba di un nuovo giorno per gli Stati Uniti e per tutto il mondo libero. Il presidente americano potrà sempre contare su di noi per difendere la democrazia nel mondo", ha dichiarato. (Beb)