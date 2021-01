Usa: von der Leyen, Europa pronta a nuovo inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è congratulata con il presidente Usa, Joe Biden, e la vice presidente Kamala Harris, per aver prestato giuramento. La presidente ha sottolineato che Harris è "la prima vicepresidente donna degli Stati Uniti". Von der Leyen ha ringraziato per "il discorso inaugurale stimolante e per l'offerta di collaborare. L'Europa è pronta a un nuovo inizio", ha scritto su Twitter. (Beb)