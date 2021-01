© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: leader opposizione, il parlamento chiede al re di ritirare stato d’emergenza - La maggioranza dei membri del parlamento della Malesia ha chiesto al re Abdullah Ahmad Shah di ritirare lo stato d’emergenza proclamato la scorsa settimana per fronteggiare l’emergenza Covid. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa il leader dell’opposizione Anwar Ibrahim, presidente del partito centrista Keadilan, annunciando l’invio di una lettera al sultano per la convocazione di una sessione speciale del parlamento volta a discutere “urgentemente” le questioni legate alla pandemia di Covid-19, che ha portato al collasso il sistema sanitario nazionale. “Il numero di parlamentari che hanno scritto al re supera la maggioranza. Non si tratta di una protesta, ma di un appello alla sua grazia e saggezza perché riconsideri le ragioni che hanno portato il primo ministro (Muhyiddin Yassin) a chiedere lo stato d’emergenza”. (Res)