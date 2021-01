I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ambiente: Raggi, nuovi mezzi per giardinieri capitolini, loro lavoro importante per Roma - Sui giardinieri capitolini "stiamo investendo tanto, con nuove assunzioni e con l’acquisto di mezzi e attrezzature". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Il lavoro dei giardinieri capitolini è importantissimo per la città di Roma. Si occupano di curare e rendere sicuri i nostri parchi, le nostre ville storiche, le aree verdi nei quartieri", aggiunge Raggi. In relazione ai nuovi mezzi e attrezzature, poi, la sindaca spiega: "Questi strumenti rendono il loro lavoro più agevole e consentono di arrivare dove prima non era possibile. Voglio farvi un esempio: in questi giorni è in corso un grande intervento di bonifica, sfalcio e pulizia all’interno della riserva naturale di Monte Mario. Operazioni rese possibili dall’arrivo delle nuove trinciatrici, grossi macchinari che si collegano alle gru del servizio giardini proprio per arrivare in zone ripide o pericolose. In particolare - conclude -, il dipartimento Tutela ambientale è intervenuto sul versante che affaccia lungo via degli Orti della Farnesina. Così facendo, oltre a rendere ordinata l’area, si incide fortemente sulla sicurezza del parco: senza quella folta vegetazione, infatti, si evitano i bivacchi e la formazione di microdiscariche". (segue) (Rer)