I fatti del giorno - Roma (2)

- Roma: nuova campagna choc di Pro vita, messaggi contro l'aborto su camion vela - "Il corpo di mio figlio non è mio, sopprimerlo non è la mia scelta. Stop aborto". È il testo dell'ennesimo manifesto di Pro vita contro l'aborto apparso su dei camion vela pubblicitari a Roma e destinato a far discutere. Sul cartellone è ritratta l'immagine di una donna sorridente che mostra il testo. Una foto dei camion, su una strada della Capitale, è stata pubblicata su Facebook dalla consigliera della lista Zingaretti, lista civica di centrosinistra, alla Regione Lazio, Marta Bonafoni. (segue) (Rer)