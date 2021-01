I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guatemala: oltre duemila migranti rimpatriati in Honduras - Oltre duemila migranti che componevano la carovana partita dall’Honduras per raggiungere gli Stati Uniti sono stati respinti dalle autorità del Guatemala. Secondo quanto riferisce l’istituto guatemalteco per la migrazione (Igm) 2.374 migrati sono ritornati in Honduras. Tra le persone rimpatriate anche 194 minori non accompagnati. Altre 955 persone sono invece stat prese in carico dalle autorità migratori del Guatemala. La carovana è entrata in Guatemala lo scorso 15 gennaio. Al momento del blocco, preannunciato dalle autorità guatemalteche nei giorni scorsi, si sono prodotti incidenti con l'esercito. Alcuni migranti sarebbero riusciti a sfuggire ai controlli tentando di allungare il difficile viaggio verso nord. Il grosso della carovana da almeno novemila persone si è fermato sul posto denunciando l'impossibilità a rientrare in patria e rimanendo in attesa di una decisione delle autorità. (segue) (Res)