I fatti del giorno - America Latina (3)

- Brasile: covid, parte oggi la campagna vaccinale - Prende il via oggi la campagna di vaccinazione contro il nuovo coronavirus in Brasile. Lo ha reso noto il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, all'indomani del via libera reso dalle autorità farmaceutiche all'uso in emergenza dei prodotti di AstraZeneca e SinoVac. Il primo ad essere somministrato sarà il prodotto cinese CoronaVac, sei milioni di dosi che sono state inviate su tutto il territorio nazionale tramite gli apparecchi dell'aviazione militare e, a titolo gratuito, di alcune compagnie private. "La Fab le dosi consegnerà nei punti strategici e da lì i singoli stati faranno la distribuzione locale", ha detto il ministro Pazuello. Si tratta comunuque di una prima fase, in grado di coprire solo una minima parte della popolazione, a partire dagli operatori della Salute. Il permesso all'uso in emergenza concesso domenica dall'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa), riguarda infatti le sole 8 milioni di dosi sollecitate dai due istituti: quelle dell'istituto Butantan di San Paolo, che svilupperà il prodotto della Sinovac, e i due milioni di vaccini AstraZeneca richiesti dalla Fondazione Oswaldo Cruz (Fiocruz), che conta di produrre il farmaco presso il laboratorio Bio-Manguinhos di Rio de Janeiro. (segue) (Res)