I fatti del giorno - America Latina (4)

- Brasile: coronavirus, governo lancia campagna pubblicitaria pro-vaccino - Il governo del Brasile lancia oggi una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione a sostegno del Piano di vaccinazione contro il coronavirus appena avviato nel paese. "Un video di un minuto e una serie di manifesti evidenzieranno la diversità sociale e geografica del paese e la struttura logistica utilizzata per la distribuzione dei vaccini autorizzati dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa)", ha informato il ministero della Salute in una nota. Utilizzando il motto "Brasile immunizzato. Siamo una nazione", la strategia di comunicazione "punta a riaffermare l'impegno del ministero della Salute a portare il vaccino in tutto il Brasile", si legge nella nota. La campagna prevede anche altri due video, uno di 30 secondi e uno di 15 secondi, oltre a contenuti per la radio e la carta stampata. (segue) (Res)