Spagna: premier Sanchez su esplosione Madrid, purtroppo dobbiamo piangere diverse persone morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Purtroppo dobbiamo piangere la morte di diverse persone (almeno due secondo il primo bilancio) nell'esplosione di via Toledo: "Ho appena parlato con il sindaco di Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, per esprimere il mio sostegno e la mia solidarietà". Lo ha affermato il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, nel commentare la a forte esplosione che ha provocato la morte di due persone a causa di un'esplosione che ha distrutto quattro piani di un edificio in via Toledo 98, nel quartiere centrale La Latina di Madrid. "Tutto il nostro dolore e il nostro amore alle famiglie dei defunti e dei feriti", ha aggiunto Sanchez. Nella zona colpita dall'esplosione c'è anche una casa di riposo e una scuola. Fortunatamente sia gli anziani che i bambini sono stati evacuati senza problemi. Il sindaco di Madrid ha confermato che la causa della tragedia è dovuta, probabilmente a un'esplosione di gas mentre si stavano eseguendo dei lavori di controllo da parte di alcuni operai e che l'edificio ha successivamente preso fuoco dall'interno. (Spm)