Napoli: domani la presentazione delle nuove corse dell'Anm per la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 11 presso lo stazionamento Anm di Piazza Garibaldi angolo Corso Novara, gli assessori alla Scuola, al Commercio, al patrimonio ed al trasporto pubblico Annamaria Palmieri, Rosaria Galiero, Alessandra Clemente e Marco Gaudini insieme al Consigliere delegato al trasporto pubblico non di linea Ciro Langella ed all'Amministratore Unico di Anm Nicola Pascale, illustreranno alla stampa il programma: "ANM for School", l'attivazione di 8 collegamenti finalizzati alla mobilità studentesca che impegneranno complessivamente 30 bus per un totale di 350 corse giornaliere integrative rispetto all'offerta ordinaria. L'annuncio in una nota del Comune di Napoli.(Ren)