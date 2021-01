Sud: Profumo (Leonardo), Mezzogiorno è area su cui puntiamo per rafforzare la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo occuparsi del futuro e capire cosa fare per lo sviluppo del Mezzogiorno: un’area che per Leonardo è estremamente importante, e su cui puntiamo per incrementare il tasso di crescita. Lo ha dichiarato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo e presidente del consiglio di sorveglianza della Fondazione Ricerca e Imprenditoria, intervenuto oggi al webinar “Nuovo sviluppo al Sud: la leva dell’imprenditorialità tecnologica” organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione in collaborazione con Studi e ricerche per il Mezzogiorno. “Fondamentale in questo senso il ruolo della grande azienda, che deve fare da incubatore e accompagnare nuove iniziative imprenditoriali facendo leva su competenze specifiche, andando a costituire un ponte tra università, impresa e finanza”, ha spiegato, ricordando la presenza estremamente importante di Leonardo in alcune Regioni del Mezzogiorno come la Campania e la Puglia. (Ems)