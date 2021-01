Imprese: Basf, utile operativo di 1,11 miliardi di euro nel quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020, il conglomerato per la chimica tedesco Basf ha aumentato di circa un terzo l'utile operativo rettificato che ha raggiunto gli 1,11 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il risultato supera nettamente le previsioni, che davano l'utile operativo rettificato di Basf a 845 milioni di euro. Grazie all'aumento delle vendite e ai prezzi più elevati, il fatturato del gruppo è aumentato di oltre l'8 per cento a 15,9 miliardi di euro. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tali sviluppi sono “sorprendenti”. Basf è, infatti, stata gravemente colpita dalla crisi del coronavirus. In particolare, l'azienda ha risentito del declino della domanda da parte dell'industria automobilistica tedesca, il suo principale acquirente. A sua volta, il settore, già in difficoltà, è stato duramente interessato dalle conseguenze economiche della pandemia. Alla fine dello scorso anno, tuttavia, gli ordini di Basf hanno recuperato. Per l'intero anno, secondo i dati preliminari, il gruppo ha registrato un fatturato per 59,15 miliardi di euro, in aumento dai 59,3 del 2019. Nello stesso periodo, l'utile rettificato è diminuito da 4,6 a 3,56 miliardi di euro. Il gruppo ha così superato le previsione, secondo cui il fatturato sarebbe stato compreso tra 57 e 58 miliardi di euro, con l'utile prima degli effetti speciali tra 3 3 3,3 miliardi di euro. Basf prevede di pubblicare il proprio bilancio il 26 febbraio. (Geb)