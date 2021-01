© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà e vicinanza a Chiara appendino e Alfonso Bonafede per le gravi minacce e offese ricevute. Il vostro lavoro per il bene dei cittadini è un esempio per tutti e sono certa che lo porterete avanti con immutata forza e determinazione. Sono al vostro fianco". Lo scrive su Twitter il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. (Rin)