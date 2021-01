I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Vaccini: per ritardi Pfizer in Lombardia fine prima fase campagna slitta all'11 marzo - I ritardi nelle consegne dei vaccini da parte di Pfizer fanno slittare all'11 marzo il termine della prima fase di campagna predisposta da Regione Lombardia. Lo fa sapere il coordinatore regionale Giacomo Lucchini. A causa dei ritardi dell'azienda farmaceutica, questa settimana - fa sapere la Regione - la Lombardia avrà 20mila dosi in meno che diventeranno 25mila la prossima e nessuna certezza su cosa succederà nelle prossime. "Sappiamo - spiega il coordinatore regionale Giacomo Lucchini – che dobbiamo modificare la programmazione rallentando le prime dosi per garantire a tutti il richiamo. I ritardi nelle consegne di Pfizer sposteranno la fine della prima fase dal 28 febbraio all'11 marzo". Con la conseguenza che slitterà l'inizio della campagna per gli ottantenni e i cronici. Alcuni ospedali lombardi - riferisce la nota - in particolare quelli che aspettavano ieri una consegna da parte di Pfizer, hanno esaurito le scorte. "In un'ottica di sistema – assicura Lucchini – abbiamo già riallocato le dosi nelle strutture che ne erano sprovviste in modo tale che tutta la pianificazione dei richiami possa essere rispettata. È evidente che questo andamento discontinuo delle consegne stia creando delle difficoltà. In un piano, dunque, che ha poche certezze bisogna rispettare bene la pianificazione e avere delle cautele". (segue) (Rem)