I fatti del giorno - Milano (2)

- - Covid: studio ospedale Bergamo, un guarito su due ha sintomi a lungo termine - Uno su dei dei sopravvissuti a Covid-19 nella prima ondata ha ancora sintomi, come affaticamento, dispnea da sforzo e palpitazioni. Le donne in particolare riferiscono la stanchezza con una frequenza quasi doppia. Una minima parte è ancora incapace di svolgere le normali attività e di lavorare e ha perso l’indipendenza o addirittura, in pochi casi, non è più autosufficiente. Importanti gli esiti a livello psicologico, con il trenta per cento ancora alle prese con aspetti traumatici correlati a Covid-19 anche se, per la stragrande maggioranza di loro, con risorse personali sufficienti per reagire. Sono questi i principali risultati dello studio clinico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo, che ha ideato e gestito, tra i primi centri al mondo, un percorso di presa in carico, cura e studio dei pazienti guariti da Covid-19 e transitati dall’Ospedale di Bergamo, da quello di San Giovanni Bianco e dal Presidio Medico Avanzato alla Fiera di Bergamo. In totale sono stati valutati 1.562 pazienti che si sono ammalati tra febbraio ed agosto 2020, durante la prima ondata epidemica, che sono stati sottoposti a controllo di follow-up tra maggio e ottobre. La pubblicazione riguarda i primi 767 di questi pazienti. Il lavoro, intitolato “Surviving Covid-19 in Bergamo Province: a post-acute outpatient re-evaluation” e pubblicato su Epidemiology & Infection, ha preso in considerazione i 767 pazienti che al 31 luglio avevano completato la valutazione post-dimissione. Di questi, 252 sono donne (32,9 per cento) e l'età media è di 63 anni, in un range d’età che spazia da 20 a 92 anni. (segue) (Rem)