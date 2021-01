I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Violenza donne: Aldrovandi (garante tutela vittime Lombardia), tra marzo e ottobre chiamate a 1522 aumentate del 71,7 per cento - La Garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Lombardia Elisabetta Aldrovandi, questa mattina, è intervenuta in collegamento alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio del Senato. La Garante ha portato all’attenzione della commissione i dati statistici che illustrano il fenomeno, definiti “purtroppo non incoraggianti”. Le chiamate telefoniche al numero anti violenza 1522 nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2020 sono notevolmente cresciute (+71,7 per cento), passando da 13.424 a 23.071 e le richieste di aiuto tramite chat sono più che triplicate (da 829 a 3.347 messaggi), anche a causa della convivenza forzata e della difficoltà a uscire di casa. Tra i motivi che inducono a contattare il numero antiviolenza 1522, le richieste di aiuto da parte delle vittime di violenza e le segnalazioni per casi di violenza sono pressoché raddoppiate. Per quanto riguarda i dati sui femminicidi nell'anno 2020 (considerando l’intera popolazione), si evidenzia un calo generale rispetto all’analogo periodo del 2019, quando si sono registrati 161 omicidi a fronte dei 131 del 2020. In riferimento ai dati 2020 si evidenzia però un’escalation delle violenze in ambito domestico con 72 donne uccise. Un trend negativo che non tende a diminuire. Di queste vittime, 19 sono risultate essere straniere e ben 51 sarebbero state uccise da compagni o uomini con cui avevano intrattenuto relazioni sentimentali. “Il femminicidio - ha detto la Garante - è un fenomeno decisamente presente e prevalente nella nostra società e preceduto da significativi episodi di maltrattamenti, violenza domestica e stalking spesso non adeguatamente sanzionati, nonostante l’entrata in vigore del Codice Rosso che ad agosto 2019 ha dato alle vittime maggiori possibilità di tutela”. (segue) (Rem)