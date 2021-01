I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Lavoro: con fine blocco licenziamenti da Comune Milano 5 milioni di euro per sostegno occupazione - Con la fine del blocco dei licenziamenti, prevista per il 31 marzo, il Comune di Milano destinerà al sostegno all'occupazione cinque milioni di euro. Si tratta di risorse non ancora assegnate del Fondo di mutuo soccorso lanciato dal sindaco durante il primo lockdown. Palazzo Marino, infatti, è riuscito ad assegnare appena un decimo dei 5,5 milioni destinati alla stabilizzazione di posti di lavoro per le micro-imprese fino a cinque dipendenti, che nel corso del 2020 avevano avuto almeno 56 giorni di chiusura obbligatoria, con un totale di 21 imprese finanziate grazie al bando aperto in autunno. E così restano ancora disponibili cinque milioni di euro per le nuove tranche di finanziamento, che - ha spiegato in conferenza stampa l'assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani - "noi vorremmo far coincidere con il momento in cui cesserà il blocco dei licenziamenti. Vorremmo infatti mettere a disposizione quello strumento in una fase ancor più critica di quella che abbiamo vissuto, mantenendo l'orientamento del Consiglio comunale, che ci ha indicato il tema del sostegno all'occupazione come elemento principale di quel fondo". Le risorse potranno essere destinate, come per il precedente bando, per la creazione di nuovi posti di lavoro e la stabilizzazione di quelli esistenti o anche come una sorta di "ammortizzatore sociale", per limitare l'impatto dello stop al blocco dei licenziamenti. (segue) (Rem)