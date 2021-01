Sud: Profumo (Leonardo), da Next Generation Eu ulteriore spinta per il Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo cercando di far sviluppare competenze specifiche al Sud, in modo che abbia una filiera in grado di crescere nel tempo: in questo senso un ulteriore boost può arrivare dal Next Generation Eu. Lo ha dichiarato Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo e presidente del consiglio di sorveglianza della Fondazione Ricerca e Imprenditoria, intervenuto oggi al webinar “Nuovo sviluppo al Sud: la leva dell’imprenditorialità tecnologica” organizzato da Intesa Sanpaolo e dalla Fondazione in collaborazione con Studi e ricerche per il Mezzogiorno. “Il nostro obiettivo è fungere da incubatore accompagnando le nuove imprese che nascono e portare opportunità di crescita sulla base delle nostre competenze, senza tuttavia dimenticarci di quello che già facciamo in modo da renderlo più sostenibile nel tempo”, ha spiegato, sottolineando le attività che Leonardo porta avanti per contribuire al divario digitale nelle aree interne e per promuovere lo sviluppo delle smart cities. (Ems)