Roma: senzatetto trovato morto in piazza Pio XII, potrebbe essere decima vittima freddo

- Un altro senzatetto è stato trovato morto questa mattina a Roma. Il corpo senza vita del 45enne straniero, è stato segnalato alla polizia da passanti in Piazza Pio XII poco prima delle 6. Sul posto sono arrivati gli agenti che, insieme ai soccorritori del 118, hanno verificato che sul corpo non fossero presenti segni di violenza. L'ipotesi più accreditata è quella della morte a causa del freddo e se l'autopsia lo accerterà, quella di stamattina sarà la decima vittima del gelo in pochi giorni.(Rer)