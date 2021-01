Imprese: a Enel X contratto per fornire 401 autobus elettrici a Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vetture, prosegue la nota, saranno realizzate da Byd, produttore cinese di automobili, e il loro arrivo a Bogotá è previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022: saranno ricaricati con energia pulita proveniente da fonti rinnovabili al 100 per cento disponibili presso gli elettro-terminal realizzati da Enel X. Gli autobus saranno dotati di telecamere di sicurezza e wifi e avranno a disposizione hub di ricarica Usb per garantire a tutti i passeggeri un servizio confortevole, sostenibile e di alta qualità. I due elettro-terminal che, secondo le previsioni, saranno operativi tra novembre 2021 e aprile 2022, saranno costruiti in due aree diverse di Bogotà (Usme e Fontibon) e saranno dotati di circa 200 infrastrutture di ricarica per autobus elettrici. L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle attività intraprese da Enel X per potenziare la mobilità elettrica nel trasporto pubblico. Tali iniziative includono la partnership con Amp Capital, global investment manager con oltre 30 anni di esperienza nel campo degli investimenti nelle categorie di attività legate alle infrastrutture, per incrementare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto pubblico elettrico nelle Americhe attraverso una joint venture che attualmente possiede una flotta di 435 autobus elettrici operativi e relative infrastrutture di ricarica a Santiago del Cile. Enel X sta inoltre attuando ulteriori iniziative legate agli autobus elettrici in Brasile (San Paolo), Perù (Lima), Uruguay (Montevideo), Stati Uniti, Spagna (Barcellona) e Italia. (Com)