Conti pubblici: Gualtieri, debito 2020 sotto stima Nadef del 158 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Venendo al rapporto debito/Pil il 2020 dovrebbe chiudersi su un livello inferiore a quanto previsto nella Nadef, il 158 per cento, e invece stimiamo di chiudere circa un punto percentuale al di sotto di questa previsione, anche per via di un andamento del fabbisogno del settore statale di consuntivo lievemente inferiore alle ultime stime e in ragione del posponimento all’anno in corso di alcune operazioni finanziarie previste per il 2020”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nell’audizione nelle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.(Rin)