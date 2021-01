Pensioni: Catalfo insedia commissione per separazione spesa previdenza-assistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è insediata oggi, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, la commissione tecnica incaricata dello studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Dell’organismo fanno parte i rappresentanti di ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ministero dell’Economia e delle Finanze, ministero della Salute, Istat, Inps, Inail, Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Alleanza cooperative italiane, Cna, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal. Nel corso dell’incontro odierno sono state condivise metodologia di lavoro e tempistiche: la commissione si riunirà con cadenza quindicinale con l’obiettivo di stilare un primo rapporto nel mese di giugno. Mercoledì 27 gennaio si riunirà la commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni. (Com)