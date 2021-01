Turismo: Magoni, in Lombardia si riunisce tavolo, innovazione e sostenibilità per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni, ha aperto i lavori del Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività, cui hanno preso parte le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, come previsto dalla legge regionale del turismo. Lo fa sapere una nota di Palazzo Lombardia. "C'è tanto da fare - ha detto l'assessore Magoni - per la nostra Lombardia. Testa bassa e lavorare, ascoltando le istanze di professionisti, lavoratori e imprese del turismo, alle prese con una crisi senza precedenti: solo così, tutti insieme, sapremo rialzarci". "Bisogna mettere al centro della nostra azione tre concetti chiave: semplificazione, sostenibilità, innovazione. Dobbiamo - ha continuato l'assessore - farci trovare pronti: dopo questi mesi di chiusura totale, le persone avranno voglia di viaggiare e riscoprire luoghi e bellezze vicine. È una sfida che dobbiamo assolutamente vincere. Ne va della sopravvivenza dell'intero comparto". Il Tavolo ha rappresentato l'occasione di un dialogo costruttivo tra tutti i partecipanti. In riferimento alla crisi economica, il confronto è stato sui temi dei tributi, dei ristori e sulla lotta all'abusivismo. Rispetto alla promozione turistica, c'è stata una grande attenzione a voler collaborare per cogliere le opportunità, anche minime, che si apriranno quando l'evoluzione della situazione epidemiologica lo permetterà, individuando le nicchie di mercato da valorizzare in un'ottica di turismo di prossimità. (segue) (com)