Turismo: Magoni, in Lombardia si riunisce tavolo, innovazione e sostenibilità per ripartenza (2)

- In una prospettiva di agganciare i mercati turistici europei, il Tavolo ha ribadito la necessità di portare a livello nazionale il tema dei corridoi turistici transnazionali. "Le sfide che ci attendono - ha aggiunto Lara Magoni - sono ampie. Migliaia di famiglie e professionisti stanno attraversando un periodo particolarmente difficile, con una comprensibile preoccupazione per la tenuta delle loro attività. Ecco perché bisogna prevedere un regime fiscale agevolato per le attività turistiche: il taglio delle tasse, soprattutto quelle locali, è fondamentale per dare una boccata d'ossigeno ad alberghi e strutture ricettive. I prossimi saranno mesi difficili: il settore rischia di perdere milioni di occupati, compreso l'indotto. È necessario che il governo preveda nuove e importanti misure a sostegno del comparto. Misure che coinvolgano tutte le attività produttive, a cominciare da quelle commerciali che vivono grazie e soprattutto ai turisti e alla stagionalità dei visitatori. Visto che è ormai appurato che il commercio vive grazie al turismo". "In tal senso - ha spiegato - diventa importante il concetto di sostenibilità, vale a dire puntare sulle nostre peculiarità. A cominciare dalla valorizzazione della destinazione montagna, che rappresenta il 40 per cento del territorio lombardo, anche in vista delle Olimpiadi 2026". Uno degli obiettivi principali consiste nell'innovazione e nella riqualificazione dell'offerta ricettiva. (segue) (com)