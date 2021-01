Turismo: Magoni, in Lombardia si riunisce tavolo, innovazione e sostenibilità per ripartenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio assessorato - ha ricordato Magoni - ha predisposto un bando da 17 milioni di euro per la realizzazione e la riqualificazione di strutture ricettive. Una misura che ha riscontrato il favore di tantissimi albergatori lombardi anche a dimostrazione della resilienza dei nostri operatori". Di fatto - ha sottolineato l'assessore - il turismo è in lockdown da un anno. L'interlocuzione costante con tutti i protagonisti del mondo del turismo è fondamentale per far sentire la nostra voce sino a Roma. In questi mesi, ho più volte inoltrato al ministro Franceschini proposte formulando forti perplessità sugli strumenti e gli interventi governativi, come ad esempio il bonus vacanze, le chiusure invernali che stanno soffocando l'intero territorio montano. Un atteggiamento quasi 'di rimozione', quello del governo, che è dimostrato dal perdurante rifiuto di indire lo stato di crisi per il settore turistico, malgrado insistenti e ripetute richieste in tal senso da parte mia. Le risposte governative sono quindi insufficienti". "Il 2021 - ha detto l'assessore - si prospetta come un impegnativo anno di passaggio verso la ripresa. È fondamentale portare avanti una riflessione e un'analisi sugli scenari futuri insieme a tutta la filiera allargata del turismo. Sottolineo insieme - ha concluso Magoni - perché è una sfida complessa, ovvero un intreccio di molti elementi collegati tra di loro e interdipendenti l'uno dall'altro, la cui risultante è superiore alla somma delle parti". (com)