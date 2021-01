Brasile: covid, parte oggi la campagna vaccinale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il farmaco cinese era invece già disponibile presso il Butantant, l'istituto su cui governatore dello stato di San Paolo, Joao Doria, ha scommesso per avviare la produzione casalinga. il governatore ha dato già domenica sera l'avvio alla campagna a livello statale, somministrando il prodotto a cento operatori della salute, preparandosi a inviare il farmaco a sei ospedali e allestendo un operativo in grado di immunizzare fino a 30mila funzionari. In realtà la vicenda del CoronaVac è stata ed è oggetto di una più intensa polemica politica. Da tempo Doria aveva deciso di utilizzarlo per garantire copertura vaccinale all'intera popolazione dello stato, sollevando a lungo le resistenze del presidente Jair Bolsonaro, scettico sull'efficacia del prodotto e sempre vigile sulle attenzioni che la Cina riversa nel paese amazzonico. Oggi, dopo un cambio quasi radicale nell'impostazione, il vaccino è però a disposizione del ministero della Salute federale, pronto a una sua distribuzione su tutto il territorio. (segue) (Brb)