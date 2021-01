Spagna: Covid, Insud collaborerà a produzione internazionale vaccino AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico ispano-argentino Insud Pharma realizzerà, nel suo stabilimento di Azuqueca de Henares (Guadalajara), una parte della produzione internazionale del vaccino sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford contro il Covid-19. Insud Pharma è una società dedicata allo sviluppo, alla ricerca di farmaci e principi attivi, con sei stabilimenti in Spagna e circa 6 mila dipendenti in tutto il mondo. AstraZeneca prevede di produrre 3 miliardi di dosi quest'anno, per cui sta collaborando con diversi fornitori e produttori in tutto il mondo. Lo stesso gruppo Insud, attraverso mAbxience, produrrà l'antigene del vaccino in Argentina per il mercato latinoamericano. In tal caso, produrrà nel suo stabilimento di Garin e invierà l'antigene in Messico dove il vaccino sarà finito. (Spm)