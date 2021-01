Repubblica Ceca: Covid, si valuta obbligo di maschere nei negozi e nei mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca sta considerando di introdurre l'obbligo di indossare mascherine nei negozi e sui trasporti pubblici. Lo ha dichiarato il primo ministro, Andrej Babis, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Babis ha ribadito che il suo esecutivo non intende allentare le restrizioni contro il coronavirus, che proseguiranno dopo l'auspicata proroga dello stato di emergenza che sarà discussa domani in Camera dei deputati. La priorità resta infatti quella di diminuire la pressione sul sistema sanitario. L'introduzione dell'obbligo summenzionato seguirebbe l'esempio di Paesi come Austria e Germania di fronte al rischio rappresentato dalla diffusione della cosiddetta variante britannica del virus, rivelatasi più contagiosa. Il premier ceco ha spiegato che il suo Paese ha mascherine chirurgiche e di tipo Ffp2 a sufficienza. Resta però il problema del possibile aumento del loro prezzo all'aumentare della domanda. Al contempo, afferma il capo del governo, fissare un tetto di prezzo da parte dello Stato rischia di indurre i produttori a preferire la loro esportazione. Il vicepremier Jan Hamacek ha nel frattempo incaricato il ministero dell'Industria di mettere a punto un'analisi delle capacità produttive di mascherine Ffp2 in territorio ceco. Secondo quanto ha lui stesso confermato, l'agenzia per le riserve materiali ne conta al momento circa 16 milioni. (segue) (Vap)