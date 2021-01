Repubblica Ceca: Covid, si valuta obbligo di maschere nei negozi e nei mezzi pubblici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo la presenza in Repubblica Ceca della cosiddetta variante britannica di Covid-19 è stata confermata dall'Istituto di sanità statale (Szu). A confermare la presenza di questa mutazione del coronavirus, apparentemente più contagiosa, sono stati campioni prelevati a Praga e nelle regioni della Boemia centrale e di Hradec Kralove. Gli esami svolti finora non sono però sufficienti a determinare quale sia la diffusione della variante in territorio ceco. L'Ospedale universitario di Brno ha riferito di aver osservato 84 casi da Natale a ieri. Lunedì il ministro della Sanità, Jan Blatny, ha spiegato che la variante non è più pericolosa di altre, ma ha la potenzialità di diffondersi con una velocità superiore del 40 per cento e prenderà gradualmente il sopravvento su altre forme del virus. Blatny ha dichiarato anche che l'efficacia del vaccino contro questa mutazione non è in discussione. (Vap)