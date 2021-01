© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una potente esplosione ha danneggiato seriamente un edificio nel centro di Madrid. Secondo il quotidiano "Diario", l'esplosione è avvenuta in via Toledo, ma non ci sono al momento informazioni sulle cause dell'esplosione e sulle vittime. Secondo alcuni video e foto pubblicati sui social media, l'edificio dove è avvenuta l'esplosione è stato gravemente danneggiato. (Spm)