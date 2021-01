Milano 2021: Azione nella coalizione per Sala con propria lista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione scioglie la riserva e conferma il sostegno alla ricandidatura a sindaco di Milano di Giuseppe Sala. Il partito fondato da Carlo Calenda in una nota annuncia che alle prossime amministrative si presenterà con una propria lista. "Azione sarà in campo, con una propria lista, per sostenere la candidatura di Beppe Sala. L'idea di Milano, la progettualità e la concretezza dimostrata in questi anni ci hanno convinti, senza alcun dubbio, a candidarci con il nostro nome e il nostro simbolo al Consiglio comunale", spiegano in una nota Niccolò Carretta, coordinatore regionale di Azione e consigliere regionale, il coordinatore provinciale Alberto Daina, Giulia Pastorella, membro del Comitato promotore nazionale e Mariasole Mascia, responsabile regionale degli Enti locali. "Nelle prossime settimane - proseguono - saremo certamente aperti al dialogo e a eventuali integrazioni con le altre forze politiche intenzionate a dare una mano al progetto a partire ovviamente da chi condivide i nostri stessi gruppi parlamentari, ma Azione è intenzionata a diventare sempre più un chiaro e ben definito soggetto alternativo al populismo, al sovranismo e alla poca serietà e senso di responsabilità che certi soggetti politici hanno dimostrato nelle ore passate". (com)