Roma: Bonafoni (Civica Lazio), obiettivo Pro vita è guerra contro donna, arginarli

- "Schierati come un esercito, pieni zeppi di soldi da investire. Una macchina da guerra: la guerra contro il corpo delle donne, la nostra libertà di scelta e autodeterminazione". Lo scrive in un post su Facebook la consigliera della Regione Lazio, Marta Bonafoni, esponente della lista civica a sostegno di Zingaretti. La consigliera mostra in foto l'ultima campagna di Pro vita contro l'aborto e spiega: "Oggi l'associazione Pro vita e famiglia parte da Roma con l'ennesima campagna contro l'aborto dei movimenti ultracattolici: con una falange di vele mobili, evidentemente usate per dribblare il già insufficiente (a arginarli) regolamento sulla cartellonistica stradale. Il volto di una giovane donna sorridente con un cartello stop aborto in mano. Ho avuto modo di conoscere uno di questi signori della onlus Pro vita e famiglia qualche giorno fa in audizione alla Pisana: l'avvocato Alessandro Fiore (il cognome non è casuale) era venuto a spiegarci che l'omofobia è sostanzialmente una invenzione. La peggiore destra d'Europa è già qui, nelle nostre città - aggiunge -, a Roma e da Roma manda i suoi messaggi peggiori. La libertà delle donne è il loro target, una società medievale il loro approdo. Dobbiamo fare attenzione. E arginarli". (Rer)