Italia-Usa: Di Maio si congratula con Biden e Harris, "non vedo l'ora di lavorare con la nuova amministrazione"

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, esprime oggi "calorose congratulazioni" al presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden e alla sua vice Kamala Harris, che presteranno giuramento oggi a Washington. "E' un nuovo inizio per un nostro stretto amico e alleato e per la democrazia americana", scrive il titolare della Farnesina su Twitter. "Non vedo l'ora - aggiunge Di Maio - di lavorare con il segretario di Stato Anthony Blinken e con la nuova amministrazione". (Res)