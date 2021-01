Nepal: vaccini, in arrivo un milione di dosi dall’India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nepal riceverà in dono dall’India un milione di dosi di vaccini contro il coronavirus. Lo ha annunciato oggi il ministro della Sanità nepalese, Hridayesh Tripathi, in una conferenza stampa tenuta con l’ambasciatore indiano a Katmandu, Vinay Mohan Kwatra, nella sede dell’ambasciata. La consegna è attesa per domani. Tripathi ha aggiunto che “tutti i preparativi per il lancio della vaccinazione sono stati completati” e che il governo si procurerà presto altre dosi di vaccino. L’esecutivo punta a vaccinare 12 milioni di persone ovvero il 52 per cento della popolazione di età superiore a 14 anni (il totale è di circa 29 milioni) e ha stimato il costo in 48 miliardi di rupie (oltre 333 milioni di euro). Il ministero degli Esteri ha avuto interlocuzioni sia con l’India sia con la Cina. Il 15 gennaio nella sesta riunione della Commissione congiunta India-Nepal, a Nuova Delhi, il ministro degli Esteri nepalese Pradeep Kumar Gyawali ha affrontato il tema con l’omologo indiano Subramanyam Jaishankar. (segue) (Inn)