Nepal: vaccini, in arrivo un milione di dosi dall’India (2)

- Il Dipartimento dell’amministrazione dei farmaci (Dda) del Nepal, l’ente regolatore, ha autorizzato per l’uso di emergenza il Covishield, come è stato chiamato in India il vaccino dell’Università di Oxford e del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca ,prodotto dal Serum Institute of India (Sii). Il Covishield è l’opzione preferita dal Nepal per il proprio sistema logistico, che può immagazzinare prodotti conservabili tra due e otto gradi centigradi. Ieri il ministero degli Esteri indiano ha annunciato la donazione di vaccini a “Paesi vicini e partner cruciali”, inserendo il Nepal in una lista di sei Paesi ai quali è stata data la precedenza insieme a Bhutan, Maldive, Bangladesh, Myanmar e Seychelles. Oggi sono partite le prime consegne di vaccini per il Bhutan e le Maldive. (Inn)