Sardegna: Coldiretti, si rafforza "spesa sospesa" contadina in mercati di campagna amica

- Si allarga la rete solidale nei mercati di Campagna amica del sud Sardegna dove poter fare la "spesa sospesa contadina". Tutte le settimane nei mercati contadini di Cagliari, Selargius, Quartu Sant'Elena, Monserrato e da oggi anche Pirri oltre ad acquistare i prodotti freschi e di stagione direttamente dal produttore ad un prezzo etico, (equo per chi produce e per chi acquista) si potrà anche dare il proprio contributo alla sempre più ampia fascia di popolazione in difficoltà economica, che con l'emergenza Covid è ulteriormente aumentata con una crescita dei bisogni e delle richieste soprattutto di beni alimentari. Una crescita del disagio sociale che ha coinvolto fasce prima estranee al fenomeno, ed in particolare piccoli commercianti e lavoratori autonomi. (segue) (Rsc)