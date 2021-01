Sardegna: Coldiretti, si rafforza "spesa sospesa" contadina in mercati di campagna amica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello è quello ideato in Campania del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo e non può permetterselo. Campagna amica lo ha mutuato per la spesa contadina ma i destinatari sono sempre le famiglie indigenti. L'iniziativa, presente in tutti i mercati di Campagna amica italiani, nel sud Sardegna coinvolge diverse associazioni caritevoli che distribuiscono alle persone bisognose i prodotti agricoli dei mercati di Campagna Amica acquistati dai clienti o donati direttamente dalle aziende agricole. In tre mercati, il giovedì in piazza dei Centomila a Cagliari, il venerdì a Selargius in piazza dei Martiri di Buggerru ed il sabato a Quartu a Pitz'è Serra, la partnership di Campagna amica per la "spesa sospesa contadina" è stata stretta con l'associazione di volontariato Asce, (Associazione sarda contro l'emarginazione). (segue) (Rsc)