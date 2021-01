Sardegna: Coldiretti, si rafforza "spesa sospesa" contadina in mercati di campagna amica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Monserrato, il sabato nel mercato di via del Redentore, collabora con l'associazione culturale Sa Carriadroxia, mentre da questa mattina (e tutti i mercoledì) si potrà fare la spesa sospesa contadina anche nel mercato di Pirri che si tiene in via Santa Maria Goretti, grazie alla collaborazione con la fondazione Domus de Luna e al loro progetto tiabbraccio.it. "Ad ogni mercato la risposta dei clienti e delle stesse aziende agricole è sempre importante - afferma il presidente dell'associazione degli agricoltori di Campagna amica Cagliari Antonio Mereu -. Oltre che attenti nella scelta dei prodotti da portare a tavola sono sensibili anche verso le persone più deboli. Questo consente alla associazioni con le quali collaboriamo di poter consegnare a numerose famiglie prodotti sani e genuini e a chilometro zero". (segue) (Rsc)