Sardegna: Coldiretti, si rafforza "spesa sospesa" contadina in mercati di campagna amica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei mercati il cliente quando fa la sua spesa può acquistare anche altri prodotti che lascia al produttore. Alla fine del mercato i volontari delle associazioni fanno il giro dei banchi per raccogliere i prodotti che poi consegnano alle famiglie bisognose. "I nostri non sono dei semplici mercati - spiega il presidente provinciale di Coldiretti Cagliari Giorgio Demurtas - ma degli spazi di socialità, sono delle comunità in cui si vendono i prodotti agricoli ma si fa anche cultura, didattica e solidarietà. Si raccontando i processi produttivi, il saper fare contadino, la stagionalità dei prodotti e si fa solidarietà prestando attenzione anche alle persone più deboli". (Rsc)