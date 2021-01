Trump ha lasciato una nota scritta per Biden alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lasciato alla Casa Bianca una nota destinata al suo successore, Joe Biden, i cui contenuti non sono tuttavia noti. Lo scrive l’emittente “Cnn” citando una fonte ben informata. È tradizione che negli Usa i presidenti a fine incarico lascino un messaggio ai successori, trasmettendo auguri e consigli. In genere, tali note vengono lasciate sul “Resolute desk”, la scrivania dello Studio Ovale, ed è uno dei primi documenti che i nuovi presidenti leggono una volta giunti alla Casa Bianca. Non era affatto scontato che Trump rispettasse la tradizione, dal momento che sarà il primo presidente dal 1869 a oggi a non partecipare alla cerimonia inaugurale del suo successore. (Nys)